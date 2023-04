Xi Jinping conversa com presidente francês

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou na tarde da última quinta-feira (6) com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que está na China em uma visita de Estado.

O líder chinês deu boas-vindas ao presidente francês em sua visita à China depois de mais de três anos. Neste período, as relações sino-francesas tiveram um desenvolvimento positivo e estável sob os esforços de ambas as partes. Xi Jinping destacou que os dois países se apoiaram no combate à pandemia de Covid-19 e registraram um rápido crescimento no comércio bilateral, além de obterem resultados consideráveis em cooperações em várias áreas, incluindo os setores aéreo e aeroespacial, agrícola e alimentar.

O presidente chinês acredita que, sendo membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e países que têm a tradição de lutar pela independência e autonomia, a China e a França são capazes de implementar o multilateralismo verdadeiro e defender a paz, estabilidade e prosperidade do mundo.

