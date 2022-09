Xi Jinping cumprimenta agricultores chineses pelo Festival da Colheita

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na véspera do 5º Festival da Colheita dos Agricultores Chineses, que ocorre nesta sexta-feira (23), o presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou e deu seus sinceros cumprimentos a todos os agricultores e todo o pessoal que trabalha nas zonas rurais do país.

Xi Jinping apontou que, neste ano, o país venceu calamidades, como inundações e seca e os impactos da pandemia, e a produção agrícola poderá conseguir mais um resultado frutífero.

O líder chinês enfatizou que os comitês do Partido e os governos de todos os níveis devem aplicar integralmente as políticas do Comitê Central do Partido sobre os trabalhos em relação à agricultura, agricultores e zonas rurais, a fim de garantir a segurança alimentar, promover o desenvolvimento das zonas rurais e fazer com que os camponeses obtenham uma vida melhor.

