Xi Jinping deseja feliz Ano Novo para todos os membros da frente única

ICL

CRI - Nas vésperas do Ano Novo lunar da China, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente do Estado e presidente da Comissão Central Militar, Xi Jinping, reuniu-se, no último sábado (29), com líderes de comitês centrais de outros partidos políticos, responsáveis da Federação Nacional de Indústria e Comércio e personalidades sem filiação partidária, para celebrarem juntos o Festival da Primavera. Xi Jinping, em nome do Comitê Central do PCCh, fez cumprimentos cordiais e expressou seus votos de Ano Novo para os presentes e todos os membros da frente única.