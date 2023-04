Xi Jinping destaca aprofundamento da reforma e ampliação da abertura da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, destacou a persistência no aprofundamento da reforma e abertura de alto nível do país, durante sua visita de inspeção à província de Guangdong.

Xi Jinping apontou que Guangdong é pioneira e zona experimental da reforma e abertura da China e possui uma posição e papel proeminentes na conjuntura geral da modernização chinesa. O líder exortou que Guangdong deve trabalhar pelos objetivos de construção do país e revitalização da nação, assim como pela tarefa prioritária de desenvolvimento de alta qualidade e pela tarefa estratégica de formar um novo quadro de desenvolvimento, além de continuar avançar na vanguarda do aprofundamento da reforma, ampliação da abertura de alto nível, elevação da auto-dependência da ciência e tecnologia, estabelecimento de um sistema industrial moderno e promoção do desenvolvimento coordenado entre as zonas urbana e rural.

Entre os dias 10 e 13, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, realizou uma visita de inspeção às cidades de Zhanjiang, Maoming e Guangzhou, todas na província de Guangdong. Durante a estadia, o dirigente chinês visitou empresas, portos e vilas.

