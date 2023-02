Xi Jinping destaca importância da pesquisa básica para autossuficiência científica

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), pediu o fortalecimento da pesquisa básica para consolidar a autossuficiência e a força em ciência e tecnologia.

Xi Jinping fez a observação ao presidir a terceira sessão de estudo coletivo do Birô Político do 20º Comitê Central do PCCh na tarde da terça-feira (21).

O líder chinês disse que fortalecer a pesquisa básica é um requisito urgente para alcançar maior autossuficiência e capacidade em ciência e tecnologia, e é a única maneira de desenvolver um líder mundial em ciência e tecnologia.

