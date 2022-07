Xi Jinping destaca importância do espaço cibernético para o futuro da humanidade

A China quer trabalhar com a comunidade internacional para estabelecer um ambiente cibernético "mais justo, razoável, aberto, abrangente, seguro e vigoroso" edit

Rádio Internacional da China - A Organização Internacional da Conferência Mundial da Internet foi criada nesta terça-feira (12) em Pequim, capital chinesa. O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de congratulações para os participantes do evento.

Xi Jinping salientou que a fundação da organização corresponde à tendência do desenvolvimento da era de informatização e é uma importante medida para aprofundar os intercâmbios e as cooperações internacionais sobre o espaço cibernético. O presidente espera que a Conferência Mundial da Internet possa contribuir com mais sabedoria e força para a administração global sobre a internet.

Segundo o líder chinês, o espaço cibernético é muito importante para o futuro da humanidade. A China quer trabalhar junto com a comunidade internacional para estabelecer um ambiente nesta área mais justo, razoável, aberto, abrangente, seguro e vigoroso que poderá gerar mais benefícios aos povos de todos os países.

