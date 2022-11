Xi Jinping determina esforços após incêndio em fábrica em Henan

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Trinta e oito pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um incêndio ocorrido na tarde de segunda-feira (21) em uma fábrica no distrito de Wenfeng, na cidade de Anyang, na província de Henan.

O presidente chinês, Xi Jinping, fez imediatamente uma importante diretriz sobre o assunto. O líder chinês pediu todos os esforços para tratar os feridos, tranquilizar os familiares das vítimas, investigar as causas do acidente e buscar seriamente a punição dos culpados, de acordo com a lei.

Xi Jinping indicou que, no último período, ocorreram vários acidentes de produção em Henan e outros lugares, causando grandes perdas humanas e uma lição muito profunda.

O presidente chinês enfatizou que, no final do ano, os trabalhos para coordenar a produção e a segurança são mais pesados, por isso, os governos de todos os lugares e todos os departamentos concernentes devem considerar o povo e a vida como a maior prioridade, para prevenir a repetição de casos semelhantes.

Seguindo a diretriz de Xi Jinping, o Ministério da Gestão de Emergências da China e outros departamentos envolvidos enviaram um grupo especial de resgate para Henan.

