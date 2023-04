Xi Jinping e Macron participam de reunião do Conselho Empresarial China-França

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente francês, Emmanuel Macron, compareceram na última quinta-feira (6) à cerimônia de encerramento da quinta Reunião do Conselho Empresarial China-França.

Em discurso, Xi Jinping afirmou que China e França apoiam o verdadeiro multilateralismo e comércio livre. Por isso, ressaltou o líder chinês, as cooperações econômicas e comerciais entre os dois países alcançaram notáveis êxitos e os valores do comércio bilateral e dos investimentos mútuos aumentaram continuamente.

O presidente da China indicou que as cooperações econômicas e comerciais sino-francesas não só beneficiam as duas nações, como também fortalecem a confiança na recuperação da economia mundial.

“Devemos insistir na abertura e na tolerância para aprofundar as cooperações de benefícios recíprocos, persistir na independência e autonomia para defender os interesses comuns e promover a união e a coordenação para impulsionar o desenvolvimento comum do mundo”, conclamou Xi Jinping.

Na noite do mesmo dia, Xi Jinping realizou um jantar de recepção para Macron no Grande Palácio do Povo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.