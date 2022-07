Xi Jinping e seu homólogo italiano celebram abertura da exposição da Roma Antiga

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Neste domingo (10), foi aberta a Exposição da Civilização da Origem da Itália, Roma Antiga, em Pequim, capital chinesa.

No mesmo dia, o presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, enviaram cartas congratulatórias para a abertura do evento. Xi Jinping apontou que a China e a Itália são excelentes representantes da civilização oriental e ocidental. A exposição desta vez vai demonstrar a profundidade cultural italiana por meio de diversas peças valiosas. O presidente chinês espera que o Ano Cultural e Turístico China-Itália aproveite o evento como uma oportunidade para impulsionar os intercâmbios das civilizações, promover a compreensão mútua dos povos, assim como injetar nova força para o desenvolvimento das relações bilaterais.

Xi Jinping salientou que o respeito mútuo, o enfrentamento aos desafios comuns e a convivência harmoniosa são o caminho correto do desenvolvimento da civilização da humanidade. A China quer ficar ao lado da comunidade internacional, persistindo em uma ideia de civilização baseada em igualdade, intercâmbio mútuo, diálogo e inclusão, a fim de impulsionar a construção da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Mattarella afirmou que as cooperações culturais são uma parte importante da amizade entre os dois países. Diante da pandemia de Covid-19, a exposição mencionada e o ano cultural e turístico da Itália e China comprovam plenamente a consistência das relações bilaterais. Ele apontou que as cooperações são a única via para a busca de soluções justas e consistentes, acreditando que os dois países vão aprofundar continuamente os laços bilaterais, a fim de defenderem juntos a paz e estabilidade mundial.

