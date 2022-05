Xi Jinping e seu pai: Coração puro para servir o povo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - “Como um boi na fazenda, você trabalhou silenciosamente para o povo chinês. Isso também me inspirou a dedicar a minha vida à causa de servir o povo.” Foi assim que Xi Jinping, o presidente chinês, descreveu uma vez seu pai, Xi Zhongxun, numa carta em homenagem ao seu aniversário.

Xi Jinping disse que “há muitas qualidades nobres e valiosas que espero herdar e aprender com o meu pai”, uma das quais é o “coração puro para servir o povo”.

“Sou um filho de camponês”

Xi Zhongxun era um “líder do povo que vem do povo”. Descrevia-se frequentemente como um filho de camponês e via-se sempre como um membro do povo trabalhador.

“O meu avô era um camponês, o meu pai começou a andar no caminho revolucionário como um camponês, e eu próprio fui trabalhar no campo por sete anos.” Este sentimento simples para com os camponeses esteve sempre no coração de Xi Jinping.

Vir do povo e estar enraizado no povo são as aspirações iniciais e inabaláveis de Xi Jinping e Xi Zhongxun, comunistas de duas gerações.

“Ter verdadeiramente as massas populares em mente”

Em todos os períodos da sua carreira revolucionária, Xi Zhongxun colocou-se sempre no lugar do povo, pensando e trabalhando do ponto de vista de defender os interesses do povo.

“Um secretário do comitê distrital do Partido Comunista da China (PCCh) deve visitar todas as aldeias do distrito para fazer pesquisas, e um secretário do comitê municipal do PCCh deve visitar todos os distritos da cidade para fazer pesquisas”, disse Xi Jinping, e assim o fez.

Apoiar-se no povo e servir o povo é o compromisso comum honrado por Xi Jinping e seu pai, sendo também sua fonte de força.

“O país é formado pelo povo”

Um artigo lembrou que Xi Zhongxun esteve envolvido em duas grandes missões históricas na sua vida: uma foi a criação da base revolucionária Shaanxi-Gansu e a outra foi a criação da zona econômica especial sob a liderança direta do Comitê Central do PCCh.

Estas duas missões históricas estão ambas focadas no “povo”, a primeira pela libertação e liberdade do povo e a segunda pela sua prosperidade e felicidade.

Xi Jinping mencionou repetidamente que “o país é formado pelo povo”, e disse uma vez que o “PCCh lutou para ganhar o apoio do povo e para que o povo viva uma boa vida”.

“Nunca decepcionar o povo” é o “coração puro” partilhado por Xi Jinping e seu pai.

