Xi Jinping elogia geólogos chineses da província de Shandong

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu, no último domingo (2), à carta enviada por geólogos do Birô da Geologia e Recursos Minerais da Província de Shandong, expressando sua expectativa de que eles levem adiante suas boas tradições e façam um excelente trabalho no futuro.

Xi Jinping elogiou o grupo por seu espírito de superar as dificuldades e de assumir responsabilidades para alcançar resultados frutíferos na exploração de jazidas.

O líder chinês salientou que os recursos minerais constituem uma importante base material para o desenvolvimento econômico e social e que a exploração e o desenvolvimento nesta área se relacionam com a segurança nacional e a vida das pessoas. O presidente disse esperar que os geólogos continuem com dedicação e inovação no trabalho, pratiquem o conceito de desenvolvimento verde e fortaleçam a pesquisa científica e tecnológica, desempenhando um papel mais relevante na ação estratégica de exploração mineral.

