Xi Jinping enfatiza desenvolvimento global em discurso na ONU

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou, no dia 21 de setembro via vídeo, do debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na ocasião, o líder chinês apresentou a Iniciativa para o Desenvolvimento Global.

O presidente chinês enfatizou a necessidade de priorizar o desenvolvimento, acelerar a implementação da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, garantir e melhorar o bem-estar do povo no processo do desenvolvimento e proteger e promover os direitos humanos. Xi Jinping apontou que é necessário prestar atenção às demandas especiais dos países em desenvolvimento e apoiar essas nações. Ele disse que é preciso aderir ao desenvolvimento orientado à inovação, e encontrar novas dinâmicas para o crescimento econômico após a pandemia.

Além disso, o presidente chinês salientou que deve-se permanecer comprometido com a harmonia entre o homem e a natureza, e promover a cooperação nas áreas de alívio da pobreza, segurança alimentar, resposta à Covid-19 e vacinas, financiamento de desenvolvimento, mudanças climáticas e desenvolvimento verde, industrialização, economia digital e interconectividade, entre outras, de modo a construir uma comunidade com um futuro compartilhado para o desenvolvimento global.

