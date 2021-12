Xi Jinping enfatiza importância do estudo da história do Partido Comunista da China

Líder chinês diz que foi uma importante decisão do Comitê Central a criação de uma nova conjuntura para o desenvolvimento da causa do Partido edit

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, enfatizou na última sexta-feira (24) a necessidade de consolidar e expandir os resultados do aprendizado da história do Partido.

Em uma conferência realizada em Pequim, Xi Jinping, também presidente do país, disse que a realização de atividades educativas sobre a história do Partido foi uma importante decisão estratégica feita pelo Comitê Central do Partido que visa criar uma nova conjuntura de desenvolvimento da causa do Partido.

Xi Jinping salientou a importância de estabelecer sistemas e mecanismos de educação regular e de longo prazo. É preciso reforçar a confiança e a determinação para seguir o caminho do socialismo com características chinesas e realizar a grande revitalização nacional, bem como unir e liderar o povo do país todo a avançar na nova jornada e obter novas conquistas na nova era.

