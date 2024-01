Xi Jinping enfatiza vitória em batalha dura e prolongada contra corrupção

Presidente da China fez as declarações ao discursar na terceira sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh edit

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), pediu nesta segunda-feira (8) o avanço da autoreforma do Partido e a vitória na batalha dura e prolongada contra a corrupção.

Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, fez as declarações ao discursar na terceira sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh.

