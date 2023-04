Xi Jinping envia carta de congratulações à Aliança Asiática para Proteção do Patrimônio Cultural

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, enviou hoje (25) uma carta de congratulações à primeira conferência da Aliança Asiática para Proteção do Patrimônio Cultural, inaugurada na cidade de Xi´an, província de Shaanxi.

Na carta, o líder chinês disse que a Ásia é um importante berço da civilização humana. O continente preserva ricos patrimônios culturais. Em 2019, Xi Jinping propôs proteger em conjunto os patrimônios culturais do continente. Nos últimos quatro anos, diversas partes responderam ativamente à proposta realizando uma cooperação pragmática em pesquisas sobre civilizações antigas, arqueologia conjunta, restauração de monumentos e intercâmbio entre museus.

Xi Jinping enfatizou que o estabelecimento da Aliança Asiática para Proteção do Patrimônio Cultural favorece o fortalecimento da proteção do patrimônio cultural da Ásia e o aprofundamento dos intercâmbios entre civilizações asiáticas. A China está disposta, no quadro da Aliança, a trabalhar com outros países do continente para fortalecer a troca de experiências e a promoção da cooperação internacional.

A conferência é coorganizada pelo Ministério da Cultura e Turismo, Administração Nacional do Patrimônio Cultural e governo provincial de Shaanxi.

