Xi Jinping envia carta de felicitação à conferência mundial sobre Sistemas de Patrimônio Agrícola

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (18) uma carta de felicitação à conferência mundial sobre Sistemas de Patrimônio Agrícola Globalmente Importantes (GIAHS, sigla em inglês).

Na carta, Xi Jinping enfatizou que a humanidade criou uma esplêndida civilização agrícola ao longo da história, e proteger o patrimônio cultural agrícola é a responsabilidade comum da humanidade. Segundo ele, a China responde ativamente à iniciativa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) sobre os patrimônios culturais agrícolas globalmente importantes, adere à proteção durante a escavação e à transmissão durante a utilização, e promove continuamente a prática da proteção desses patrimônios.

A China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para fortalecer conjuntamente a proteção do patrimônio cultural agrícola, bem como explorar ainda mais seus valores econômico, social, cultural, ecológico, científico e tecnológico, disse o líder chinês.

A conferência mundial sobre GIAHS foi aberta no mesmo dia no condado de Qingtian, província de Zhejiang, com o tema "Proteger os patrimônios agrícolas comuns e promover o revigoramento rural.

