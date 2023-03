Xi Jinping envia carta de felicitações ao Fórum de Desenvolvimento da China 2023

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no domingo uma carta de congratulações ao Fórum de Desenvolvimento da China (CDF) 2023.

Xi Jinping disse que, atualmente, mudanças importantes como não vistas em um século estão se acelerando em todo o mundo, conflitos e distúrbios regionais são frequentes e a recuperação econômica global é lenta. Ele acrescentou que a facilitação da recuperação econômica global requer consenso e cooperação.

A Iniciativa de Desenvolvimento Global proposta pela China recebeu amplo apoio e resposta ativa da comunidade internacional, disse Xi Jinping.

Ele observou que a China continuará comprometida com sua política nacional fundamental de abertura para o mundo exterior, buscará uma estratégia mutuamente benéfica de abertura e continuará a criar novas oportunidades para o mundo com novos avanços no desenvolvimento da China.

O país expandirá constantemente a abertura institucional no que diz respeito a regras, regulamentos, gestão e padrões, e trabalhará com todos os países e todas as partes para compartilhar as oportunidades de sua abertura institucional, disse Xi Jinping.

O Fórum de Desenvolvimento da China 2023, com o tema "Recuperação Econômica: Oportunidades e Cooperação", foi aberto em Beijing no domingo. É sediado pelo Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Conselho de Estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.