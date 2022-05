Xi Jinping envia congratulações ao evento Fórum de Partidos, Think Tanks e ONGs do Brics

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O evento Fórum de Partidos, Think Tanks e Organizações Sociais Não Governamentais do BRICS foi inaugurado na quinta-feira (19) em Beijing por videoconferência. O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de congratulações.

Na mensagem, Xi Jinping lembrou que o mundo tem pela frente desafios de fraca recuperação econômica, grande lacuna de desenvolvimento, mudanças climáticas e governança digital. Perante estes desafios, os países do BRICS, juntos com outros países em desenvolvimento, devem trabalhar com solidariedade e união para superar as dificuldades e conseguirem um futuro mais promissor.

A China, junto a outros países, incluindo os do BRICS, está disposta a acelerar a implementação da Agenda das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2030 e da Iniciativa do Desenvolvimento Global, além de construir uma comunidade de desenvolvimento global.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

