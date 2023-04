Xi Jinping envia mensagem a artistas árabes que participaram de iniciativa cultural

Xi Jinping lembrou que, no fim do ano passado, foi realizada a primeira Cúpula China-Países Árabes, demarcando um novo ponto de partida histórico para as relações sino-árabes edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou recentemente resposta para famosos artistas de países árabes que participaram da iniciativa “Rota da Seda: Encontro de Artistas”.

Em sua mensagem, o líder chinês disse que a cultura pode se comunicar com os corações e a arte pode conectar o mundo. Desde a Rota da Seda da antiguidade até hoje, com a iniciativa “Cinturão e Rota”, os intercâmbios entre as civilizações chinesa e árabe já ultrapassaram mais de mil anos.

Xi Jinping lembrou que, no fim do ano passado, foi realizada a primeira Cúpula China-Países Árabes, demarcando um novo ponto de partida histórico para as relações sino-árabes. Por isso, o presidente chinês espera que mais artistas árabes possam visitar o país e fazer mais obras para promover intercâmbios culturais entre os dois lados.

Até o momento, mais de 100 artistas de 22 países árabes já participaram da “Rota da Seda: Encontro de Artistas”, criando 487 obras relacionadas à iniciativa.

