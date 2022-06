Xi Jinping envia mensagem de condolências a Jair Bolsonaro pelas inundações em Pernambuco

Presidente chinês afirmou que estava chocado com as enchentes recentes no estado de Pernambuco edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (1º) uma mensagem de condolências ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelas grandes baixas causadas pelas graves inundações no Brasil.

Xi Jinping afirmou que estava chocado com as enchentes recentes no nordeste do Brasil que causaram grande perda humana e de bens. Ele expressou profundo pesar pelas vítimas e sincera solidariedade aos seus familiares e às pessoas afetadas, desejando que os feridos se recuperem o mais cedo possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE