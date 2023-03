Xi Jinping expressa felicitações e votos às mulheres da China

Mensagem do líder chinês é feita às vésperas do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março em todo o mundo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Antes do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março em todo o mundo, o presidente da China, Xi Jinping, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), expressou nesta segunda-feira (6) felicitações e bons votos a representantes, membros e funcionários femininos que estão participando de sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, às mulheres de todos os grupos étnicos e de todos os setores, das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e da região de Taiwan e às mulheres compatriotas no exterior.

Xi Jinping visitou na tarde desta segunda-feira, horário de Beijing, conselheiros políticos nacionais da Associação Nacional de Construção Democrática da China e da Federação Chinesa de Indústria e Comércio que participam da primeira sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.