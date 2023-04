Xi Jinping faz inspeção em Guangdong

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou uma inspeção na província de Guangdong, no sul do país, na segunda-feira (10)

Na cidade de Zhanjiang, Xi Jinping visitou a área de mangues na ilha de Jinniu, distrito de Mazhang, para conhecer a situação local da proteção dos mangues, que são conhecidos como “guardiões do mar”.

Depois, o presidente chinês chegou ao porto Xuwen onde conheceu os resultados da melhoria da interconexão de infraestruturas e da promoção do desenvolvimento complementar entre as províncias de Guangdong e Hainan.

Xi Jinping também foi ao distrito de Xuwen para inspecionar o projeto de alocação de recursos hídricos de Guangdong ao redor do golfo de Beibu, conhecendo os esforços locais para otimizar a alocação de recursos hídricos.

Além disso, a base sul do projeto nacional 863 sobre a maricultura em Zhangjiang também foi uma parada da viagem do presidente chinês.

Esta foi a primeira visita de verificação doméstica do presidente neste ano, mostrando suas ponderações estratégicas em três aspectos.

Primeiro, 2023 marca o 45º aniversário da reforma e abertura chinesa. A visita de Xi Jinping a Guangdong, região pioneira na aplicação da política, reitera a persistência inabalável do país no aprofundamento da reforma e abertura.

Segundo, cinco anos atrás, o líder chinês exigiu que Guangdong liderasse o estabelecimento de mecanismos para promover um desenvolvimento econômico de alta qualidade. Foi frisado no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), em 2022, que o desenvolvimento qualitativo é a tarefa prioritária da construção integral de uma nação socialista moderna. A visita de Xi Jinping a Guangdong demonstra exatamente sua atenção ao desenvolvimento chinês de alta qualidade.

Terceiro, a visita do presidente a Guangdong também é um exemplo pessoal de como promover a prática dentro do Partido de inspeções e estudos nas regiões do país.

