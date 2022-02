Xi Jinping felicita inauguração da escola de liderança Julius Nyerere

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, enviou nesta quarta-feira (23) uma carta de congratulações pela cerimônia de inauguração da Escola de Liderança Mwalimu Julius Nyerere na Tanzânia.

A Escola de Liderança Mwalimu Julius Nyerere na Tanzânia foi fundada conjuntamente por seis partidos da África Austral. Xi Jinping apresentou suas calorosas felicitações em nome do Partido Comunista da China (PCCh) e si próprio, além de acreditar que a inauguração da escola possa oferecer uma importante plataforma aos seis partidos para que a capacidade de governança seja desenvolvida e aprimorada.

Xi Jinping enfatizou que o mundo de hoje está passando por uma grande mudança inédita nos últimos 100 anos e que a China e a África precisam, mais do que nunca, fortalecer a solidariedade e a cooperação, lidar com riscos e desafios, promover o desenvolvimento comum e melhorar o bem-estar das pessoas. Segundo ele, o PCCh está disposto a trocar experiências de governança com os partidos africanos no futuro.