Xi Jinping felicita os 80 anos de radiodifusão internacional do povo chinês

Rádio Internacional da China - Por ocasião do 80º aniversário da radiodifusão internacional do povo chinês, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta de felicitações a todos os profisssionais do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), estendendo saudações sinceras aos amigos estrangeiros que apoiam a indústria de radiodifusão internacional do povo chinês.

Xi Jinping enfatizou esperar que os profissionais continuem inovando e aumentando a capacidade de comunicação internacional, de modo a criar um meio de comunicação de classe mundial com forte liderança, poder de comunicação e influência.

Na tarde do dia 3, foi realizado em Beijing um simpósio para comemorar o 80º aniversário do serviço de radiodifusão internacional do povo chinês, no qual foi lida a carta de congratulações de Xi Jinping. O membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e ministro do Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh, Huang Kunming, disse ser necessário aproveitar a rádio, a Internet e outros veículos de comunicação para divulgar os caminhos, ideias e proposições da China, assim como as histórias do PCCh, a fim de mostrar uma imagem confiável e respeitável do país.

Tradução: André Hu

Revisão: Erasto Santos Cruz

