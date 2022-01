Xi Jinping inspeciona Teatro Central e envia votos de feliz Ano Novo Lunar aos militares

Xi Jinping ouviu relatórios no Comando de Operação Conjunta e conversou com a equipe de defesa da paz do Teatro Central edit

CRI - Nas vésperas do Festival da Primavera, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, presidente do país e da Comissão Militar Central, Xi Jinping, inspecionou nesta sexta-feira (28) o Teatro Central e transmitiu suas cordiais saudações e votos de feliz Ano Novo Lunar aos militares de todo o país.

Xi Jinping ouviu relatórios no Comando de Operação Conjunta e conversou com a equipe de defesa da paz do Teatro Central no ultramar por videoconferência. O presidente também recebeu representantes de oficiais e soldados.

