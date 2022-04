Xi Jinping inspeciona zona de desenvolvimento econômico em Hainan

Lìder chinês foi conhecer a zona de desenvolvimento econômico e a construção do porto de livre comércio edit

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, inspecionou na terça-feira (12) a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yangpu na cidade de Danzhou, na província de Hainan, sul da China.

Durante a inspeção, o líder chinês visitou o Salão de Exposição de Yangpu e a área portuária de Xiaochantan do Terminal Internacional de Contêineres, para conhecer o desenvolvimento da zona de desenvolvimento econômico e a construção do porto de livre comércio com características chinesas.

