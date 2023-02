Xi Jinping parabeniza pelo aprofundamento do intercâmbio cultural entre China e Grécia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu a uma carta do professor Stelios Virvidakis da Universidade de Atenas e de outros estudiosos gregos, estendendo suas felicitações pelo lançamento do Centro das Civilizações Chinesa e Grega Antiga na segunda-feira (20), em Atenas.

Saudando a longa história da civilização chinesa e a profunda influência da antiga civilização grega, o líder chinês escreveu que, há mais de 2.000 anos, as duas civilizações brilharam nas duas extremidades do continente eurasiático, dando em conjunto uma contribuição fundamental para a evolução da civilização humana.

O presidente chinês salientou que, agora, é de grande significado histórico e contemporâneo para os dois países estabelecerem essa instituição empenhada em promover intercâmbios e aprendizado mútuo entre as duas civilizações e promover o desenvolvimento das civilizações de diversos países.

Xi Jinping enfatizou que, no longo curso da história humana, várias nações criaram civilizações com suas próprias características e símbolos, que em conjunto formam um jardim colorido da civilização humana. As civilizações são o rico acúmulo da exploração histórica e também um guia subjacente para a sobrevivência e o desenvolvimento das nações.

A fim de promover o desenvolvimento da sociedade humana e construir conjuntamente uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, deve-se entender e compreender profundamente as origens e os conteúdos das diferentes civilizações, permitindo que sua essência beneficie a geração atual e toda a humanidade. Xi Jinping disse acreditar que o Centro dará uma grande contribuição neste sentido.

