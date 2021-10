Xi Jinping participa da 2ª Conferência da ONU sobre Transporte Sustentável Global

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou na quinta-feira (14) da cerimônia de abertura da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Transporte Sustentável Global por videoconferência.

No discurso proferido na ocasião, ele disse que o transporte é a artéria da economia e o laço das culturas. Desde as velas que quebravam as ondas do mar na era das navegações até as redes de transporte modernas, o transporte promoveu a integração econômica e os intercâmbios culturais, fazendo do mundo uma “aldeia do Planeta”.

Ele disse que o desenvolvimento conjunto de todos os países é o desenvolvimento verdadeiro. Só com a solução do desequilíbrio de desenvolvimento é que os seres humanos obterão sucesso.

Segundo Xi Jinping, é preciso expandir o investimento para as regiões pobres, incentivando a economia local com o transporte. Devemos trabalhar para reforçar a cooperação Sul-Norte e a cooperação Sul-Sul, dando mais apoio aos países subdesenvolvidos e aos países em desenvolvimento que não possuem acesso ao mar.

O líder chinês ressaltou especialmente o progresso do transporte logístico inteligente, assim como o desenvolvimento de megadados, internet, inteligência artificial e cadeia de blocos. Ele anunciou que a China criará um centro internacional de inovação e conhecimento do transporte sustentável com o objetivo de contribuir para o transporte global. O presidente chinês também salientou a importância do estabelecimento de um sistema econômico verde de baixo carbono, o reforço das infraestruturas amigáveis ao meio ambiente e a promoção das instalações de transporte mais leves, inteligentes e movidas pela nova energia.

Segundo Xi Jinping, os países devem respeitar a abertura, a inclusividade e a interconectividade, pois somente desta forma conseguirão benefícios recíprocos. Também disse que a China continuará seguindo o multilateralismo. A orientação chinesa de criar um novo sistema econômico aberto de nível mais alto não se alterará, assim como a decisão chinesa de promover a facilidade e a liberdade de investimento e comércio. As portas da abertura da China jamais se fecharão, concluiu o presidente chinês.

