Xi Jinping pede mais esforços de reflorestamento para desenvolvimento verde e construção da bela China

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou na última terça-feira de uma atividade voluntária de plantio de árvores em Beijing e pediu mais esforços de reflorestamento para escrever um novo capítulo na construção de uma bela China.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações enquanto participava da atividade de plantio de árvores.

Xi e outros líderes, incluindo Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, plantaram árvores com habitantes locais em um parque da cidade no distrito oriental de Chaoyang debaixo da chuva da primavera.

Este é o 11º ano que Xi marca presença no plantio anual de árvores como secretário-geral.

A participação dos líderes no plantio de árvores é para mobilizar as pessoas em todo o país a trabalharem por uma bela China, exaltou Xi.

Enquanto plantava mudas de vários tipos de árvores, Xi perguntou aos jovens estudantes ao seu redor sobre seus estudos, encorajando-os a amarem o trabalho e a se tornarem jovens capazes com sólida base moral, capacidade intelectual, vigor físico, sensibilidade estética e habilidades de trabalho.

A China lidera o mundo na escala de arborização artificial e a área de plantio ainda está se expandindo, elogiou Xi, acrescentando que o país e o povo chinês fizeram contribuições notáveis para tornar a Terra mais verde e lidar com a mudança climática global.

Apontando as florestas como capazes de conservar a água, criar lucros econômicos, aumentar a produção de grãos e servir como um depósito de carbono, Xi explicou que o reflorestamento beneficiará as gerações futuras e deve ser continuado de forma consistente.

Falando dos esforços de arborização em Beijing, Xi pediu uma proporção apropriada de diferentes espécies de árvores, de acordo com as cadeias biológicas e ecológicas e o avanço do reflorestamento em toda a cidade.

Xi destacou o desenvolvimento verde como a principal estratégia de desenvolvimento do país agora e no futuro próximo e chamou as campanhas nacionais de plantio de árvores de prática ativa para promover o reflorestamento e construir uma bela China.

Ele pediu a todas as regiões e departamentos que lancem campanhas voluntárias de plantio de árvores com base nas condições locais e criem condições favoráveis para que o público participe dessas campanhas.

