Xi Jinping pede promoção do desenvolvimento de alta qualidade do trabalho sobre assuntos étnicos do PCCh

247, com Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a consolidação do sentido de comunidade para a nação chinesa e a tomada inabalável de abordagens corretas com características chinesas para lidar com os assuntos étnicos.

As declarações foram feitas durante sua participação na Conferência Central sobre Assuntos Étnicos, realizada nos dias 27 e 28 em Beijing.

Além disso, Xi ressaltou a importância de se promover o intercâmbio estreito entre diferentes grupos étnicos e a modernização das regiões povoadas principalmente por esses grupos.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, pediu a promoção do desenvolvimento de alta qualidade do trabalho do Partido sobre assuntos étnicos na nova era.

A conferência foi presidida por Li Keqiang e contou com a participação de Li Zhanshu, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng, enquanto Wang Yang fez as observações finais.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriela Nascimento

