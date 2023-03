Xi Jinping pede que escolas do Partido continuem cultivando talentos

A Escola do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) comemorou o 90º aniversário de sua fundação edit

Rádio Internacional da China - A Escola do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou na quarta-feira (1) a reunião de comemoração do 90º aniversário de sua fundação e a cerimônia de abertura de seu semestre de primavera de 2023. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, compareceu ao evento e proferiu um discurso importante. Ele destacou que as escolas do Partido devem permanecer fiéis à sua missão fundadora de cultivar talentos e compartilhar sua sabedoria com o Partido, contribuindo assim para a construção integral de um país socialista moderno e promovendo a revitalização da nação chinesa.

Para cumprir os deveres e missões confiados pelo Partido e pelo povo na nova era, os quadros dirigentes precisam fortalecer suas capacidades em todos os aspectos, apontou o líder chinês. As escolas do Partido de todos os níveis devem organizar treinamentos práticos e eficazes com base nas grandes decisões e implantações do Comitê Central do PCCh e nas principais necessidades estratégicas do país, de forma a melhorar as capacidades dos quadros dirigentes em promover um desenvolvimento de alta qualidade e servir as massas populares, além de prevenir e resolver os riscos.

