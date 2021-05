Xi Jinping prossegue ciclo de viagens pelo interior da China e incentiva desenvolvimento da medicina tradicional

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, que é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou na quarta-feira (12), a cidade de Nanyang, localizada na província central chinesa de Henan, e cuja história remonta a mais de 2.700 anos.

Esta foi a sexta viagem do presidente chinês em 2021 no interior do país e a segunda na cidade em três anos, informa a Rádio Internacional da China.

O líder chinês visitou o templo dedicado a Zhang Zhongjing, um famoso farmacologista e médico considerado um sábio na antiguidade, da Dinastia Han Oriental (25-220 d.C.). Xi Jinping ouviu sobre a vida de Zhang e suas contribuições para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa.

Sem medicamentos eficazes no início da epidemia de Covid-19, a China selecionou três remédios e três receitas tradicionais para tratar doentes, com base nos livros clássicos de medicina e um dos quais é “Shang Han Za Bin Lun”, cuja tradução literal é “Sobre a Enfermidade Fria”, escrito por Zhang Zhongjing”.

Xi Jinping visitou um jardim temático de rosa chinesa e uma empresa local que fabrica produtos derivados da artemísia, usados na medicina tradicional chinesa.

