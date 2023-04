Xi Jinping recebe credenciais de embaixadores estrangeiros na China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta segunda-feira (24) as credenciais de 70 embaixadores estrangeiros no Grande Salão do Povo em Beijing.

Os embaixadores foram Tuvshin Badral da Mongólia, Anyin Choo da Guiana, Hallam Henry de Barbados, Aldonov F. Alvarez de El Salvador, Andreas Riecken da Áustria, Thorir Ibsen da Islândia, Jesus Seade do México, Leena-Kaisa Mikkola da Finlândia, Marie- Pascale Boisson de Mônaco, Anne Lafortune de Seychelles, Winfred N.O. Hammond de Gana, Mohamed Ghassan Mohamed Adnan Shaikho do Bahrein, Charif Maoulana das Comores, Analisa Low de Trinidad e Tobago, Allan Joseph Chintedza do Malawi, Hassane Rabehi da Argélia, Maja Stefanovic da Sérvia, Farhod Arziev do Uzbequistão, Balumuene Nkuna F. da República Democrática do Congo, Robert Nicholas Burns dos Estados Unidos, Pradeep Kumar Rawat da Índia, David Ateti Teaabo de Kiribati, Mohammed Al-Maitami do Iêmen, Nuryshev Shakhrat do Cazaquistão, Giuseppe Yoffreda da Venezuela, Mhd. Hasanein Khaddam da Síria, Garba Seyni do Níger, Patricia Hildegard Flor da Alemanha, Luamanuvae A. Mariner de Samoa, Abdulrahman Ahmad Al-Harbi da Arábia Saudita, Chung Jae-Ho da República da Coreia, Bishnu Pukar Shrestha do Nepal, Ibrahima Sory Sylla do Senegal, Nyanga Jacques Jean L. da República do Congo, Marcos Galvao do Brasil, Oliver Wonekha de Uganda, Monday Semaya Kenneth Kumba do Sudão do Sul, Martha Mavrommati de Chipre, Kenneth Sentle Rabale de Lesoto, Juerg Burri da Suíça, Paulette Bethel das Bahamas, Hannes Hanso da Estônia, Assem Hanafi do Egito, Omer Mohamed Ahmed Siddig do Sudão, Morgulov Igor da Rússia, Jennifer May do Canadá, Paulo Jorge Nascimento de Portugal, Batlang Serema de Botswana, Md. Jashim Uddin de Bangladesh , Musaeva Aktilek do Quirguistão, Peter Lizak da Eslováquia, Grahame Robert Morton da Nova Zelândia, Tin Maung Swe de Myanmar, Evgenios Kalpyris da Grécia, Arlindo Do Rosario de Cabo Verde, Aminata Koita da Guiné, John Busuttil de Malta, Mauricio Hurtado do Chile , Pick Fung Ho-Chong do Suriname, Jaime A. FlorCruz das Filipinas, Sergio Cabrera Cardenas da Colômbia, Tefera Derbew Yimam da Etiópia, Bertrand Lortholary da França, Marco Vinicio Balarezo Lizarzaburu do Peru, Ismail Hakki Musa da Turquia, Dennis Nai N.Y. de Vanuatu, Telesphore Irambona do Burundi, Allah-Maye Halina do Chade, Dario Galassi de San Marino e Jorge Toledo Albinana da União Europeia.

