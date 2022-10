Xi Jinping recebe membros do projeto de avião de passageiros de grande porte C919

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta sexta-feira (30), em Pequim, os representantes do projeto de avião de passageiros de grande porte C919.

Xi Jinping ratificou plenamente os frutos do projeto na etapa atual, enquanto enfatizou que o avião de grande porte fabricado domesticamente carrega a vontade da nação e o sonho do povo, por isso, devem fazer pleno uso da vantagem do sistema nacional, colocar no lugar mais importante a segurança e a qualidade e alcançar maiores avanços nas principais tecnologias-chave, para tornar o país um manufaturador forte com passos sólidos.

Xi Jinping se referiu aos representantes como pilares e heróis da nação e estimulou todos a se empenhar pelo sucesso da causa da aeronave de passageiros de grande porte.

O líder chinês também visitou uma exposição sobre realizações de projetos C919.

