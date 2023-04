Xi Jinping recebe presidente da Comissão Europeia em Beijing

Ursula von der Leyen disse que a UE não concorda com o chamado “desligamento com a China” edit

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na última quinta-feira (6), em Beijing, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que está em visita oficial à China.

Xi Jinping disse, no encontro, que a China considera sempre a União Europeia como uma importante força estratégica na estrutura internacional e que o relacionamento com a Europa é prioridade para a diplomacia chinesa.

O líder chinês enfatizou que as duas partes devem reforçar a comunicação e estabelecer um conhecimento mútuo correto, para evitar as divergências e o mal entendimento. O desenvolvimento das relações bilaterais é inseparável da independência e autonomia, respeito mútuo e cooperação de benefício recíproco, acrescentou Xi Jinping.

Além disso, o presidente chinês ressaltou que a questão de Taiwan é de interesse fundamental da China. Por isso, o governo e o povo chinês nunca vão ceder nenhum passo nesse assunto, esclareceu.

Ursula von der Leyen disse que a UE não concorda com o chamado “desligamento com a China”, ao contrário, quer trabalhar junto com a parte chinesa para defender a paz e a estabilidade do mundo, enfrentar os desafios comuns e resolver os conflitos regionais.

A presidente da Comissão Europeia reafirmou ainda que o bloco europeu persiste no princípio de Uma só China, além de reconhecer que o governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa a nação chinesa.

