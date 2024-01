Xi Jinping responde à carta da amiga norte-americana Sarah Lande

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Rádio Internacional da China - As relações diplomáticas entre a China e os EUA passaram por altos e baixos nos últimos 45 anos desde seu estabelecimento e obtiveram muitos frutos de cooperação, que beneficiaram tanto os dois países quanto o mundo inteiro. As observações do presidente chinês, Xi Jinping, foram escritas na carta de resposta para Sarah Lande, uma amiga do estado norte-americano de Iowa, no dia 4 de janeiro. O líder chinês acrescentou que as conquistas dos laços bilaterais são atribuídas principalmente aos esforços coletivos dos povos das duas nações. Para avançar continuamente, as relações precisam confiar mais nos povos.

“O futuro das relações sino-norte-americanas está nos jovens”, frisou Xi Jinping. Ele anunciou que convidará 50 mil adolescentes estadunidenses para irem à China em intercâmbios e estudos nos próximos cinco anos, visando mostrar uma China real, tridimensional e abrangente, e construir uma ponte de amizade entre os povos. Xi Jinping também saudou a participação dos alunos de Muscatine nesse projeto.

continua após o anúncio

O líder chinês enfatizou que a China é o maior país em desenvolvimento e os EUA é o maior país desenvolvido do mundo. O futuro e o destino do planeta exigem uma relação estável entre as duas nações. A parte chinesa está disposta a trabalhar com os EUA para promover um desenvolvimento estável, saudável e sustentável dos laços bilaterais, com vista a buscar mais benefícios para os povos e fornecer mais produtos públicos à comunidade internacional. Ambos os lados devem se esforçar conjuntamente para construir um mundo com paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum, abertura, inclusão, limpeza e beleza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: