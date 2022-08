Xi Jinping responde a carta de familiares de sobreviventes do “Lisbon Maru”

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu recentemente a uma carta de familiares dos sobreviventes do navio "Lisbon Maru".

Na carta, Xi Jinping os encorajou a continuar a se comprometer ativamente com a amizade China-Grã-Bretanha e espera que mais amigos britânicos contribuam para as relações bilaterais.

Em outubro de 1942, o "Lisbon Maru", um navio de carga, requisitado pelo exército japonês para transportar mais de 1.800 prisioneiros de guerra britânicos de Hong Kong para o Japão, foi atingido pelo exército dos Estados Unidos nas águas perto de Zhoushan, da província chinesa de Zhejiang. Um total de 843 prisioneiros morreram, enquanto 384 foram resgatados por pescadores locais. O governo e os soldados britânicos ficaram profundamente gratos por esta ajuda.

Referindo-se à comovente história em 1942, Xi Jinping apontou que é um importante testemunho da luta conjunta entre a China e a Grã-Bretanha como aliados durante a Segunda Guerra Mundial contra a agressão fascista e deixou histórias da profunda amizade entre os povos dos dois países. Ele observou que está muito familiarizado com esta história e a contou durante sua visita ao Reino Unido em 2015.

O presidente chinês salientou que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Reino Unido, acrescentando que, ao longo do último meio século, os laços bilaterais conseguiram avançar graças ao árduo trabalho de inúmeras pessoas amigáveis de ambos os países. Ele espera que as famílias dos sobreviventes continuem comprometidas com a amizade sino-britânica.

