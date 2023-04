Xi Jinping reúne-se com presidente de Cingapura

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na última sexta-feira (31) no Grande Salão do Povo com o seu homólogo de Cingapura, Lee Hsien Loong, que se encontra em uma visita oficial à China.

Xi Jinping apontou que a China e Cingapura são importantes parceiros e as relações bilaterais não só promovem o desenvolvimento das duas nações, como também servem de modelo para os países da região.

Ele afirmou que a China trata Cingapura como uma prioridade na diplomacia vizinha. A China quer reforçar a comunicação e aprofundar a combinação de estratégias para que a colaboração entre os dois países seja marcada com uma alta qualidade.

Segundo o líder chinês, a China está promovendo de maneira abrangente a grande revitalização da nação chinesa através da modernização chinesa, com isso, a vitalidade econômica e social será liberada ainda mais. A China quer compartilhar oportunidades com Cingapura e outros países com vontade de cooperação.

Xi Jinping ainda disse que, neste contexto de mudança acelerada no mundo, deve-se valorizar e defender a tendência de desenvolvimento da Ásia duramente conquistada, protegendo o dividendo da paz regional e a direção correta da globalização econômica e de integração econômica regional, além de se opôr resolutamente ao bulling e ao desacoplamento e corte das cadeias de abastecimento. Ele salientou que não é permitido a qualquer país que prive o direito do povo asiático de buscar uma vida feliz.

Por sua vez, Lee Hsien Loong disse estar com plena confiança na resiliência da economia chinesa. Cingapura e outros países vizinhos estão anciosos por um aprofundamento ainda maior da cooperação econômica com a China. Ele espera que a visita injete novo vigor ao desenvolvimento da parceria abrangente e de alta qualidade China-Cingapura e promova colaborações em todas as áreas a fim de obter ainda mais resultados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.