Xi Jinping se encontra com primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim

Rádio Internacional da China - Na tarde do dia 31 de março, o presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

Xi Jinping salientou que a China está disposta a fortalecer contatos com departamentos governamentais, órgãos legislativos e partidos políticos malaios, além de troca de experiências. Os esforços inabaláveis da China para promover um alto nível de abertura e modernização trarão novas oportunidades para o desenvolvimento de todos os países do mundo, incluindo a Malásia. Ambos os lados devem continuar elevando o nível de construção conjunta de alta qualidade do Cinturão e Rota e criar pontos de crescimento para cooperação na economia digital, desenvolvimento verde e novas energias.

Anwar Ibrahim disse que a Malásia está disposta a fortalecer a cooperação econômica e comercial com a China e aprender com a experiência chinesa na redução da pobreza, bem como fomentar a cooperação na modernização agrícola e em outras áreas.

