Xi pede determinação para o cumprimento de metas estabelecidas pelo centenário do ELP

Xi Jinping pediu vontade e determinação firme para trabalhar de forma dura e pragmática a fim de alcançar a tempo as metas estabelecidas para o centenário do Exército de Libertação Popular edit

Rádio Internacional da China - Na véspera do Dia das Forças Armadas (1º de agosto), o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, pediu vontade e determinação firme para trabalhar de forma dura e pragmática a fim de alcançar a tempo as metas estabelecidas para o centenário do Exército de Libertação Popular (ELP).

Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, fez estes comentários na sexta-feira (30) ao discursar em uma sessão de estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

Na ocasião, o professor catedrático da Universidade de Defesa Nacional do ELP, Xiao Tianliang, deu explicações sobre a persistência na liderança absoluta do Partido para o exército popular e sobre o cumprimento das metas estabelecidas para o centenário do ELP, assim como propôs suas sugestões.

PUBLICIDADE

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Erasto Santos Cruz

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.