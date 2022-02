Xiaomi deve fabricar celulares na Argentina

Apoie o 247

247 - Anos após voltar ao Brasil, a Xiaomi se prepara para dar um passo importante em um país vizinho: a Argentina. A chinesa deve começar a fabricar seus celulares por lá, o que é um novo passo na sua relação de mercado com a América Latina. A informação é do portal Canaltech.

A informação foi dada por um portal argentino, que cita fontes do governo. A Xiaomi estaria se preparando para anunciar a novidade oficialmente dentro de 60 dias. É possível que faltem alguns detalhes em contratos para que a companhia possa fazer o grande anúncio.

A fábrica se localizaria em Tierra del Fuego, e mudaria a lógica de vendas por lá. Atualmente, assim como no Brasil, a Xiaomi comercializa smartphones importados na Argentina. A produção local ajudaria na precificação mais amigável ao consumidor.

Assim como no Brasil, a Xiaomi possui uma parceira local para distribuição dos seus aparelhos na Argentina. A Etercor seria a responsável pela fábrica a ser usada. A companhia também seria responsável pelo pós-venda, em uma aliança que lembra a união entre HMD Global (Nokia) e Multilaser no Brasil.

Alívio nos preços

Os argentinos sofrem com uma hiperinflação que em 2021 chegou a 50% no ano, o que faz a moeda local ficar muito desvalorizada frente ao dólar. Não à toa, no ano passado a linha Redmi Note 10 chegou por lá a preços insanos que partiam do equivalente a US$ 757 (cerca de R$ 4.041 em conversão direta).

