Xuxa critica Bolsonaro por zerar impostos para importação de armas de fogo: 'era só que faltava'

"Era o que estava faltando pra gente, compras de armas sem taxas, as praias cheias, os bares cheios, as lojas e ruas lotadas ... puxa, que orgulho do nosso país!" postou a apresentadora Xuxa Meneghel edit

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel usou sua conta no Instagram para criticar a decisão do governo Jair Bolsonaro que zerou a alíquota de importação de pistolas e revólveres. "Era o que estava faltando pra gente, compras de armas sem taxas, as praias cheias, os bares cheios, as lojas e ruas lotadas ... puxa, que orgulho do nosso país!" postou.

A flexibilização do porte e posse de ramas por civis uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro. Desde que chegou ao Planalto, ele já emitiu uma série de portarias para facilitar que civis tenham acesso à armas de fogo e munições . A nova alíquota deverá entrar em vigor no início do próximo ano.

Confira a postagem de Xuxa sobre o assunto.





O conhecimento liberta. Saiba mais