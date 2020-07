Youtuber bolsonarista preso nega ter incentivado atos antidemocráticos e responsabiliza "infiltrados" por ataques a STF

247 - O youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio Filho negou que tenha feito manifestações antidemocráticas, em depoimento à PF. Interrogado na superintendência de Brasília, Eustáqui atribuiu a infiltrados ofensas dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes.

Confira um trecho do depoimento:

"[Eustáquio] afirma que as pessoas que proferiram tais falas não pertencem a nenhum movimento conhecido pelo declarante, que tais pessoas foram identificadas pelo movimentos como infiltrados; que as pessoas se referiam ao ministro do STF Alexandre de Moraes como 'cabeça de ovo', 'cabeça da minha piroca' e 'advogado do PCC'.”

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo explica que “ele se referia a uma manifestação da qual participou em junho, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Esses infiltrados, segundo o jornalista, tentaram furar bloqueio da Polícia Militar nas proximidades do Congresso, em direção à Praça dos Três Poderes.”

A matéria ainda acrescenta que “Moraes mandou prender Eustáquio Filho a pedido da Polícia Federal e com o aval da PGR (Procuradoria-Geral da República), sob a suspeita de que o apoiador de Bolsonaro estaria fugindo do país. A defesa do jornalista nega que fosse intenção dele deixar o Brasil.”

