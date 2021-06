Youtuber Filipe Ferreira, alvo de abordagem violenta em Goiás em maio, denuncia nova intimidação da PM (vídeo)

247 - O ciclista e Youtuber Filipe Ferreira, que se filmou sendo abordado enquanto fazia manobra de bike no final de maio em Goiás , postou neste domingo (27), em seu Instagram, que está sendo intimidado por abordagens da Polícia Militar.

“Aí tá vendo? Outra vez… mais uma vez”, diz ele no vídeo publicado, com a viatura da polícia parando para abordá-lo. O caso foi denunciado no Twitter do site Ponte Jornalismo, que informou ter procurado a assessoria da corporação e aguarda uma resposta.

Em 29 de maio, Filipe fazia uma manobra de bicicleta em um parque na Cidade Ocidental quando dois policiais se aproximaram com gritos de ordem e pediram para ele se afastar. “Resiste aí para ver o que vai acontecer contigo”, ameaçou o policial.

A Ponte procurou a assessoria da corporação e aguarda uma resposta. Em maio, Filipe gravou abordagem truculenta de dois PMs contra ele.

