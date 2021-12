Youtuber se afoga e morre em lago congelado durante gravação de vídeo

Apoie o 247

O youtuber norueguês Thor Eckhoff morreu afogado em um lago próximo à cidade de Kongsberg enquanto gravava um vídeo para seu canal no YouTube, que possui mais de 1,2 milhão de inscritos. O trágico acidente ocorreu em 26 de novembro.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, Eckhoff passeava pelo lago congelado quando afundou. Gritos de socorro teriam sido ouvidos por pessoas que estavam no local. Socorro foi acionado, e mergulhadores chegaram a arrastar o youtuber de 57 anos para fora da água.

No Hospital Universitário Ulleval, em Oslo, os médicos, porém, não conseguiram reanimar o homem.

