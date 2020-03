Zagueiro do Vasco, Leandro Castán rebate Witzel e medidas sobre coronavírus

"Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas", respondeu em tom irônico o atleta em sua conta no Twitter edit

247 - O zagueiro Leandro Castan, capitão do Vasco, rebateu com ironia a declaração do governador Wilson Witzel que afirma que, uma vez que os portões estão fechados para os torcedores, só haverá contato entre jogadores, e que o risco de contágio ficaria por conta dos atletas.

"Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas", escreveu em sua conta no Twitter.

Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !!! March 13, 2020