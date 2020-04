Zambelli: Moro foi 'maligno' ao enviar troca de mensagens ao JN

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse ter considerado "extremamente maligna" o gesto do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, em expor as conversas entre os dois na edição do Jornal Nacional. edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou ter considerado "extremamente maligna" o comportamento do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, ao divulgar as conversas entre os dois para a reportagem do Jornal Nacional. Segundo Moro, nasceu de Zambelli a proposta de trocar a demissão de Maurício Valeixo pela indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Zambelli falou: “vazar pro Jornal Nacional como se fosse algo ilícito, como se eu tivesse feito uma coisa ilícita. Achei extremamente maligno. Não gostei do que ele fez.”

A reportagem do portal Uol destaca que “senadores apresentam notícia-crime contra Bolsonaro no STF e pedem CPI. O telejornal mostrou a troca de mensagens entre Moro e Zambelli, deputada aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na qual a parlamentar pede que o então ministro aceite a indicação para que Alexandre Ramagem (diretor da Abin - Agência Brasileira de Inteligência) assuma a direção da PF. Ela, então, se se compromete a convencer o presidente a indicar Moro ao STF caso ele assinasse a exoneração de Valeixo.”

A matéria ainda informa que “em live no Facebook, feita pouco após a matéria do Jornal Nacional ir ao ar, Zambelli comparou a saída de Moro do governo ao "divórcio" de um pai e uma mãe: "O natural disso tudo é ficar com o Bolsonaro. A gente tem um pais para governar, e ele (Moro) escolheu sair", disse ela.”

