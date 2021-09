Zé de Abreu encerra sua conta no Itaú após entrevista de um dos donos contra a volta de Lula

Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, holding controladora do Itaú afirmou que o ex-presidente Lula foi "bom presidente", mas explicitou o desejo do capital financeiro por um nome mais alinhado a seus interesses edit

247 - O ator José de Abreu anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (28) que irá encerrar sua conta no banco Itaú após entrevista de um dos donos contra a volta do ex-presidente Lula. O artista tomou a decisão após Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, holding controladora do Itaú, afirmar que o petista foi "bom presidente", mas explicitar o desejo do capital financeiro por um nome mais alinhado a seus interesses.

“Encerrando a conta no Itaú. O pior é que não há opção além da Caixa e Banco do Brasil”, disse o artista ao compartilhar uma postagem do jornalista Leonardo Attuch.

A posição predominante do capital financeiro para as eleições de 2022 foi explicitada pelo empresário Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, holding controladora do Itaú, em entrevista ao jornal O Globo, concedida a Rennan Setti e Mariana Barbosa. "O Lula foi um bom presidente. Seu primeiro mandato manteve a politica econômica bem apertada, a inflação baixa, o Brasil cresceu. Ele se beneficiou do boom das commodities, de condições favoráveis que se encerraram com a crise do Lehman Brothers", disse ele.

Setubal, no entanto, critica o segundo mandato e fala em "terceira via". "Eu não acho que é um sentimento anti-Lula, eu acho que é um sentimento de mudança, esse modelo não está dando certo. Por isso que se fala da terceira via. Lula e Bolsonaro já passaram pelos governos. O Brasil precisa renovar", disse.

O empresário também disse que seu preferido é o tucano João Doria, do PSDB.

Encerrando a conta no Itaú. O pior é que não ha opção além da caixa e bb. https://t.co/ZZWFLSLp42 — José de Abreu (@zehdeabreu) September 28, 2021

