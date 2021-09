Zé Dirceu lamenta morte de Mamberti: “fica sua luz, alegria, compromisso com a cultura e a vida”

Ex-ministro manifestou-se a respeito do falecimento do ator e ativista, que morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo, em decorrência de falência múltipla de órgãos por causa de uma infecção nos pulmões edit

247 - O Ex-ministro José Dirceu manifestou-se a respeito do falecimento do ator e ativista Sérgio Mamberti, que morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo, em decorrência de falência múltipla de órgãos por causa de uma infecção nos pulmões.

“Serginho nos deixou, mas fica sua luz, alegria, compromisso com a cultura e a vida, com os trabalhadores, nosso PT, quando tudo parecia perdido. Serginho ficou firme ao nosso lado, suas cartas me davam forças, consolo e apoio. Fará falta em nossa luta. Beijo Serginho do Zé”, escreveu Dirceu

O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) em São Paulo. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista. Mamberti foi um dos maiores atores da dramaturgia nacional. Fundador do PT, foi protagonista de dezenas de vídeos e campanhas do partido, tendo atuado com destaque na campanha pela libertação de Lula, de quem era grande amigo.Assista a este depoimento de Sérgio Mamberti sobre a fundação do PT, gravado em 2017. “Os artistas, intelectuais, operários, estavam todos juntos ali”, relembrou o ator.

