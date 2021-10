'A Governança da China' é apresentado na Feira do Livro de Frankfurt

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento do gênero do mundo, foi aberta de forma online e offline no dia 20 de outubro.

Livros multilíngues, incluindo A Governança da China, Cem Palavras-chave sobre o Partido Comunista da China e a Grande Revitalização da Nação Chinesa e Patrimônios Culturais da China - Restauração de Livros Antigos, foram apresentados na feira.

Em uma entrevista concedida ao Grupo de Mídia da China, a vice-presidente da feira, Claudia Kaiser, disse que o mundo ainda não saiu totalmente da sombra da Covid-19. Ela acredita que parceiros importantes, incluindo a China, vão voltar a participar da feira em 2022 com mais obras e expressou seu prazer em receber expositores de tantos países e desejo que mais editoras chinesas possam participar no próximo ano.

Sendo um grande evento no mundo da literatura, a 73ª Feira do Livro de Frankfurt, atraiu um total de 2 mil editoras e empresas de 80 países e regiões. O evento deste ano seguirá até o dia 24 de outubro.

